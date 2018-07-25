وكانت السلطات الصينية قد طلبت من الشركات الأجنبية وخصوصا شركات الطيران عدم الإشارة إلى تايوان، على مواقعها الإلكترونية على أنها منطقة غير صينية، وفق ما نقلت رويترز.

وحددت بكين مهلة تنتهي يوم 25 يوليو لإدخال التعديل، ورفضت الشهر الماضي طلبات من واشنطن لإجراء محادثات تتعلق بالأمر.

وغيرت شركات أمريكان إيرلانز ودلتا إيرلاينز ويونايتد إيرلانز إشارتها للمطارات التايوانية على مواقعها الإلكترونية، حيث باتت تستخدم الآن فقط الرمز الخاص بمطار تايبه واسم المدينة دون ذكر تايوان.

ولم يتضح كيف ستعاقب الصين شركات الطيران التي لم تذعن لطلبها، لكنها أضافت في ديسمبر بندا إلى القواعد التي تحكم عمل شركات الطيران الأجنبية ينص على أن باستطاعة الجهات المنظمة تعديل الرخصة الممنوحة للشركة إذا لم تمتثل "لما تقتضيه المصلحة العامة".