وأشارت الوزارة في بيان صحفي إلى أن‭ ‬قطاع‭ ‬الرقابة‭ ‬وحماية‭ ‬المستهلك وبتوجيهات‭ ‬من‭ ‬وزير‭ ‬التجارة‭ ‬والصناعة‭ ‬خالد‭ ‬الروضان، أحال البائع إلى النيابة، وذلك بناء على ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي من فيديو لإحدى المواطنات‭ ‬اكتشفت‭ ‬فيه‭ ‬وجود‭ ‬‮‬مسامير‮‬‭ ‬داخل‭ ‬أحشاء‭ ‬أسماك‭ ‬اشترتها.

وقام‭ ‬مركز‭ ‬سوق‭ ‬شرق التابع‭ ‬لقطاع‭ ‬الرقابة بتمشيط‭ ‬السوق‭ ‬للتأكد‭ ‬من‭ ‬سلامة‭ ‬الأسماك‭ ‬المتاحة‭ ‬للبيع، حيث سجلت‭ ‬المخالفات‭ ‬اللازمة‭ ‬ضد‭ ‬البائع‭ ‬المشتكى‭ ‬عليه،‭ ‬وهي‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬غش‭ ‬تجاري‭ ،‬وتمت‭ ‬إحالته‭ ‬إلى‭ ‬النيابة‭ ‬التجارية‭.‬

ودعت الوزارة المستهلكين إلى الاحتفاظ بالفواتير وأرقام "البسطات"، وذلك حفاظا على حقوقهم وللاستدلال على أماكن شراء الأسماك في حال وجود غش تجاري في السلع المشتراة من جانبهم.

وحذر قطاع‭ ‬الرقابة‭ ‬وحماية‭ ‬المستهلك أصحاب‭ ‬المحال‭ ‬والبسطات‭ ‬من مغبة ‬التلاعب‭ ‬بالأوزان‭ ‬أو‭ ‬الأسعار‭ ‬في‭ ‬السوق،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬الوزارة‭ ‬ستواجه‭ ‬أي‭ ‬عملية‭ ‬مخالفة‭ ‬للقانون‭ ‬بإجراءات‭ ‬مشددة.