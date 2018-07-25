وزاد الذهب في السوق الفورية 0.13 في المئة إلى 1225.70 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1736 بتوقيت غرينتش، بينما تراجعت العقود الأميركية للذهب تسليم أغسطس 0.01 في المئة لتبلغ عند التسوية 1225.50 دولار للأوقية.



وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 0.2 في المئة بعدما لامس أعلى مستوياته في عام الأسبوع الماضي.



وهبط الذهب أكثر من 10 بالمئة منذ أن سجل 1365.23 دولار في منتصف أبريل متضررا إلى حد كبير من قوة الدولار وسط زيادات في أسعار الفائدة الأميركية.



وسجل المعدن الأصفر الأسبوع الماضي أدنى مستوى في عام.



ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.8 في المئة إلى 15.50 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.4 في المئة إلى 834.10 دولار للأوقية، وزاد البلاديوم 0.3 في المئة إلى 917 دولارا للأوقية.