وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 38 سنتا، أو 0.52 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 73.44 دولار للبرميل، بعد أن سجلت عند أعلى مستوى لها في الجلسة 74.00 دولارا.



وصعدت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 63 سنتا، أو حوالي 1 بالمئة، لتسجل عند التسوية 68.52 دولار للبرميل بعد أن وصلت عند أعلى مستوى لها في الجلسة إلى 69.05 دولار.



وقال فيل فلين المحلل لدى برايس فيوتشرز غروب في شيكاغو، إن تقارير بأن الصين ستزيد الإنفاق على البنية التحتية ساعدت في انحسار المخاوف من أن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ستخفض الطلب الصيني على النفط.



وواصلت أسعار النفط الصعود في التعاملات اللاحقة على التسوية بعد أن أظهرت بيانات من معهد البترول الأميركي هبوطا أكبر من المتوقع في مخزونات الخام في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي.