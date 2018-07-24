وأبقى البنك على سعر إعادة الشراء لأجل أسبوع عند 17.75 بالمئة. وتوقع 15 خبيرا اقتصاديا استطلعت رويترز آراءهم زيادة أسعار الفائدة، وكان الخيار الأرجح هو رفعها بما يتراوح بين 100 و125 نقطة أساس.

وانخفضت الليرة، التي خسرت نحو 20 بالمئة من قيمتها منذ بداية العام الجاري، إلى 4.91 مقابل الدولار بعد القرار، من 4.7605 قبله مباشرة.

وتضررت الليرة جراء مخاوف من تأثير الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على السياسة النقدية بعد أن حصل على سلطات تنفيذية واسعة في يونيو، وبشأن قدرة المركزي على كبح جماح التضخم.

وبلغ التضخم أعلى مستوياته في 14 عاما في يونيو مسجلا 15.39 بالمئة، في الوقت الذي أدى فيه نزول الليرة إلى ارتفاع أسعار الأغذية وغيرها من السلع.

وزاد البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس منذ أواخر أبريل في مسعى لدعم العملة. ويريد أردوغان خفض تكاليف الاقتراض لتحفيز الإقراض وعمليات البناء الجديدة، وأثار قلق المستثمرين بدعواته لخفض أسعار الفائدة.