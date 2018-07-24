ووفقا لرويترز فقد هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1220.27 دولار للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 07:03 بتوقيت غرينتش.

وانخفض الذهب في العقود الأميركية الآجلة تسليم أغسطس 0.4 بالمئة إلى 1220.20 دولار للأوقية.

وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسية 0.2 بالمئة إلى 94.838، وسجل المؤشر أعلى مستوى في عام عند 95.652.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، لم يطرأ تغير يذكر على الفضة عند 15.37 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.2 بالمئة إلى 829.20 دولار للأوقية، والبلاديوم 0.5 بالمئة إلى 909.30 دولار للأوقية.