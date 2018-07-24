وأفادت رويترز بارتفاع أسهم الشركة أكثر من 5 بالمائة في التعاملات اللاحقة على التسوية.

وقالت ألفابت إن حصة السهم من الأرباح بلغت 11.75 دولار، متجاوزة نطاق التوقعات الذي تراوح من 8.71 دولار و 11.12 دولار، وارتفاعا من 5.01 دولار قبل عام.

وبلغت الإيرادات في الربع الثاني 32.66 مليار دولار، جاء 86 بالمئة منها من نشاط الإعلانات على غوغل، لتتجاوز متوسط التقديرات البالغ 32.17 مليار دولار.

وسجلت أسهم ألفابت مكاسب قدرها 13 بالمئة هذا العام، مقارنة مع 16 بالمئة لأسهم فيسبوك و51 بالمئة لأسهم أمازون دوت كوم و76بالمئة لأسهم تويتر.

وكانت الشركة قد تعرضت إلى غرامة بلغت 5 مليارات دولار من جانب الاتحاد الأوروبي على خلفية اتهامات بالاحتكار.