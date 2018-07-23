وقال ديتر كمبف اليوم الاثنين إنه "لا يتعين أن تسمح أوروبا لنفسها بالرضوخ للابتزاز، ويجب أن تتصرف بثقة" عندما يزور رئيس المفوضية الأوروبية جان - كلود يونكر واشنطن الأربعاء المقبل.

وحث كمبف الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى "تهدئة الخطاب"، وإزالة الرسوم الجمركية التي قال إنها فرضت "بذريعة الأمن القومي".

ولفت كمبف إلى أن مصنعي السيارات الألمان وحدهم يوظفون 180 ألف شخص في الولايات المتحدة، وأن 60 بالمائة من السيارات التي ينتجونها تصنع للتصدير. كما دعا إلى محادثات لتسوية النزاعات التجارية عبر منظمة التجارة العالمية.