وذكرت المؤسسة في بيان أنه تم استئناف العمل في ميناء الشعيبة الساعة السابعة صباحا، بعد أن تم تشغيله السبت الساعة 11:30 مساء للمغادرة فقط، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وأشارت إلى أن العمل في ميناء الشويخ وميناء الدوحة استؤنف بشكل كامل الساعة 11 مساء السبت.

وأضافت أن حركة الملاحة البحرية في الموانئ الثلاثة استؤنفت بناء على الإفادات الميدانية من مديري العمليات البحرية بتحسن حالة الطقس والرؤية الأفقية.

وكانت مؤسسة الموانئ الكويتية أعلنت، السبت، توقف حركة الملاحة البحرية في موانئ الشويخ والشعيبة والدوحة، بسبب سوء الأحوال الجوية، التي تتعرض لها البلاد حاليا من غبار وسرعة رياح.