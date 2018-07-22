وجاء هذا التحذير قبل اجتماع من المقرر عقده، الأربعاء، بين جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية والرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لبحث مسائل تجارية.

وفرضت الولايات المتحدة تعريفات على واردات الصلب والألمونيوم من الاتحاد الأوروبي في أول يونيو، ويهدد ترامب بمد العقوبات إلى سيارات وقطع غيار السيارات، التي ينتجها الاتحاد الأوروبي.

وقال رئيس اتحاد الصناعات الألمانية، ديتر كمبف، لصحيفة "فيلت أمزونتاغ" إن من الحكمة أن يواصل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة محادثاتهما.

وأضاف أن " التعريفات التي يتم فرضها تحت مسمى الأمن القومي لابد من إلغائها"، وقال إن على يونكر أن يوضح لترامب أن الولايات المتحدة ستضر نفسها بفرض رسوم على السيارات وقطع غيارها.

وأوضح أن صناعة السيارات الألمانية توظف أكثر من 118 ألف شخص في الولايات المتحدة وأن 60 بالمئة مما ينتجونه يتم تصديره لدول أخرى من الولايات المتحدة.

وتابع: "يجب على أوروبا عدم السماح بأن يتم ابتزازها ويجب أن تظهر بشكل فيه ثقة في الولايات المتحدة".

وحاول مسؤولو الاتحاد الأوروبي الحد من توقعات ما يمكن أن يحققه يونكر وقللوا من أهمية إشارات إلى أنه سيصل إلى واشنطن حاملا خطة جديدة لإعادة العلاقات الطيبة بين الجانبين.