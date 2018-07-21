وكان ترامب أثار مخاوف على استقلال البنك، بعد أن كسر تقليدا متبعا أن لا يعلق الرئيس على النظام المصرفي المركزي الأميركي.

وصرح منوتشين للصحفيين قبل قمة مجموعة العشرين لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية، التي تستمر يومين في بوينوس أيرس :"هذه ليست محاولة من الرئيس بأي شكل من الأشكال للتدخل في أسواق العملات"، وفق "فرانس برس".

وأضاف" الرئيس أوضح لي بشكل جلي أنه يدعم استقلال الاحتياطي الفيدرالي".

وفي مقابلة بثتها قناة "سي أن بي سي"، الخميس، قال ترامب :"لست سعيدا بزيادة الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.. لأننا نصعد وفي كل مرة نصعد فيها يريدون رفع أسعار الفائدة مرة أخرى".

وقال المعلقون إن تصريحات ترامب تؤكد الاعتقاد السائد لديه أن قوة الدولار لا تخدم الاقتصاد الأميركي.

غير أن منوتشين قال :"على المدى الأطول فإن الدولار القوي يخدم مصلحة الولايات المتحدة كما أنه نتيجة أن الاقتصاد الأميركي استثنائي من حيث النمو والاستثمار".

وأضاف :"لا اعتقد أن الرئيس يحاول بأي شكل من الأشكال التدخل في الأسواق الفعلية"، مشيرا إلى أن تعليقات ترامب "لا تهدف إلى الضغط على الاحتياطي الفيدرالي أو تهديد استقلاله".