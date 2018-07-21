وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.73 بالمئة إلى 1231.37دولار للأوقية (الأونصة) في نهاية جلسة التداول بالسوق الأميركي. لكنه ينهي الأسبوع على خسارة 1 بالمئة تقريبا دون أن تظهر علامات تذكر على نهاية لاتجاه نزولي أفقد المعدن النفيس 10 بالمئة من قيمته منذ منتصف مايو.



ولامس المعدن الأصفر في جلسة الخميس 1211.08 دولار للأوقية، وهو أدنى مستوى منذ يوليو من العام الماضي.



وارتفعت العقود الأميركية للذهب تسليم أغسطس 0.6 بالمئة لتبلغ عند التسوية 1231.10 دولار للأوقية.



وأنهى البلاتين الجلسة مرتفعا 2.8 بالمئة عند 827 دولارا للأوقية بعد أن قفز أثناء التعاملات 3.2 بالمئة إلى 830.10 دولار، لكنه ينهي الأسبوع بلا تغير يذكر.



وصعدت الفضة 1.4 بالمئة إلى 15.47 دولار للأوقية لكنها تنهي الأسبوع على خسارة حوالي 2 بالمئة.



وارتفع البلاديوم 2.82 بالمئة إلى 894.00 دولارا للأوقية لكنه ينهي الأسبوع على خسائر تبلغ 5 بالمئة تقريبا.