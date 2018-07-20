وفي مقابلة مع "سي.إن.بي"، قال ترامب نحن بصدد كم هائل.. أنا جاهز للوصول إلى 500 ( مليار دولار)"، في إشارة إلى الاختلالات التجارية مع الصين، وفق "رويترز".

وارتفع منسوب التوتر بين بكين وواشنطن، مطلع يوليو الجاري، عندما باشرت الأخيرة في فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 25 في المئة، على ما قيمته 34 مليار دولار من المعدات والإلكترونيات والأجهزة المتطورة المصنّعة في الصين ومن بينها سيارات.

وردت بكين فورا على خطوة واشنطن، إذ فرضت رسوما جمركية على سلع أميركية، لم تعلن الحكومة الصينية عن تفاصيلها.

لكن صحيفة "تشاينا ديلي" الرسمية كانت قد نقلت عن مصادر إن بكين ستحصّل رسوما جمركية على 545 صنفا بقيمة واردات تصل إلى 34 مليار دولار ردا على الرسوم الجمركية الأميركية.

وفي منتصف يوليو، عاد ترامب للتهديد بفرض رسوم جمركية نسبتها 10 بالمئة على واردات إضافية من الصين بقيمة 200 مليار دولار، مما استدعى تقديم بكين لشكوى إلى منظمة التجارة العالمية بخصوص الرسوم المقترحة.

وحذرت منظمة التجارة العالمية في وقت سابق من أن الحواجز التجارية التي أقامتها اقتصادات كبرى قد تعرض التعافي الاقتصادي العالمي للخطر، وأن آثار هذه الحواجز بدأت تظهر بالفعل.