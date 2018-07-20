وجرى تداول الذهب في المعاملات الفورية عند 1224.55 دولار للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 08:11 (ت.غ).

وفي الجلسة السابقة نزل المعدن الأصفر إلى أدنى مستوى منذ يوليو من العام الماضي، عند 1211.08 دولار للأوقية.

ووفقا لرويترز، فقد انخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة تضم 6 عملات رئيسية 0.03 بالمئة، إلى 95.123 بعد أن عبر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب عن قلقه من قوة العملة وتم زيادة أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.9 بالمئة إلى15.41 دولار للأوقية، بينما انخفضت بنحو 2.5 بالمئة منذ بداية الأسبوع.