والدولار مهيأ لتسجيل مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، وزاد أكثر من خمسة في المئة خلال الأشهر الثلاثة الماضية بفعل التوقعات بأن يستمر البنك المركزي الأميركي في رفع أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة.

لكن ترامب قال في مقابلة مع شبكة" سي.إن.بي.سي"، الخميس، إن قوة الدولار تجعل الولايات المتحدة عرضة للضرر".

ومقابل سلة عملات، استقر الدولار عند 95.19، وهو مستوى يقل قليلا عن الأعلى في عام، الذي بلغ 95.62 في الجلسة السابقة، وفق "رويترز".

لكن الإقبال على المخاطرة ظل ضعيفا بعد أن سمحت الصين لعملتها بالهبوط.

ولم يسجل الدولار الأسترالي تغيرا يذكر عند 0.7364 دولار أميركي بعدما عوض الخسائر التي مني بها في وقت سابق عندما انخفض 0.5 في المئة، وهبط اليورو ليصل إلى 1.1639 دولار.