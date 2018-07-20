ووصلت القيمة السوقية لأمازون في وول ستريت، إلى 902 مليار دولار، الأربعاء، بعد أن ارتفعت قيمة سهمها للمرة الأولى إلى 1858.88، قبل أن يتراجع لاحقا بنسبة 0.16 في المئة.

وبعد أن أسس جيف بيزوس شركة بيع الكتب عبر الإنترنت في مرآبه في عام 1994، تمكنت أمازون من النجاة من الأزمة التي طالت شركات التكنولوجيا، ثم توسعت لاحقا ليشمل نشاطها قطاع التجزئة ككل، ولتغير طريقة أسلوب شراء المستهلكين للمنتجات.

الإنفوغرافيك المرفق يستعرض لعبة الكراسي الموسيقية بين الشركات الخمس الكبرى والصراع بينها على المراكز، والقفزات التي تحققت منذ عام 2001 حتى يونيو 2018، في سوق المال الأميركية.

جدير بالذكر أن ترتيب الشركات الكبرى الخمسة في العقد الأخير ظل كما هو في سوق المال الأميركية، لكن مع تغيير في مراكزها بين العام والآخر، بحسب ارتفاع أو تراجع قيمة أسهمها، وهذه الشركات هي أبل وأمازون وغوغل ومايكروسوفت وفيسبوك.