وهبط الذهب بأكثر من عشرة في المئة منذ لامس ذروة في منتصف أبريل نيسان عند 1365.23 دولار للأوقية (الأونصة)، تحت ضغط من صعود الدولار وارتفاع أسعار الفائدة الأميركية.

واستقر الذهب في السوق الفورية عند 1227.26 دولار للأوقية في أواخر جلسة التداول بالسوق الأميركي، بعدما لامس أدنى مستوياته منذ 14 يوليو تموز 2017 عندما بلغ 1220.81 دولار.

وارتفعت العقود الأميركية للذهب تسليم أغسطس آب 0.1 في المئة، لتبلغ عند التسوية 1227.90 دولار للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.1 بالمئة إلى 15.56 دولار للأوقية بعد أن لامست 15.38 دولار، وهو أدنى مستوى لها منذ العاشر من يوليو تموز العام الماضي.

وانخفض البلاتين 0.2 في المئة إلى 814.20 دولار للأوقية بعد أن سجل أدنى مستوى في أسبوعين.

وهبط البلاديوم 0.5 في المئة إلى 906.47 دولار للأوقية، بعد أن سجل أضعف مستوى منذ التاسع من أبريل نيسان عند 902.97 دولار.