وتراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 31 سنتا بما يوازي 0.4 بالمئة إلى 71.85 دولار للبرميل بحلول الساعة 02:40 بتوقيت غرينتش.

وكانت قد ارتفعت 32 سنتا إلى 72.16 دولار للبرميل، الثلاثاء، بعد أن بلغت في وقت سابق أدنى مستوى لها في 3 أشهر.

وفقدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 36 سنتا، بما يعادل 0.5 بالمئة إلي 67.72 دولار للبرميل، وكانت سجلت عند التسوية في جلسة، الثلاثاء، ارتفاعا قدره سنتان إلى 68.08 دولار للبرميل مبتعدة عن أدنى مستوى لها في نحو شهر.

واستقرت العقود الآجلة لخامي برنت والأميركي بعد انخفاضهما بشدة، الاثنين، والأسبوع الماضي، مع ظهور أثر تعطل الإمدادات في فنزويلا وتوقع المحللين تراجعا قدره 3.6 مليون برميل في المخزونات الأميركية في الأسبوع المنتهي في 13 يوليو.

لكن شبح زيادة الإنتاج عاد سريعا بعدما ذكر معهد البترول الأميركي أن مخزونات الخام نمت 629 ألف برميل إلى 410.7 مليون.

ومن المقرر أن تصدر الأرقام الرسمية من إدارة معلومات الطاقة التابعة لوزارة الطاقة في الساعة 10:30 بتوقيت شرق الولايات المتحدة.