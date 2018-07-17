وتراجع العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 32 سنتا بما يوازي 0.5 بالمئة إلى 71.52 دولار للبرميل بحلول الساعة 0638 بتوقيت غرينتش ليسجل أقل مستوى منذ 17 أبريل، وكان الخام هبط 4.6 بالمئة الاثنين.

وفقدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 31 سنتا بما يعادل 0.5 بالمئة إلي 67.75 دولار للبرميل، وكان الخام قد تراجع أمس 4.2 بالمئة.

وذكرت الهيئة الحكومية المعنية بالتخطيط في الصين، الثلاثاء، أن بكين مازالت واثقة من تحقيق النمو المستهدف عند حوالي 6.5 بالمئة هذا العام رغم الاعتقاد بأنها ستواجه صعوبات في النصف الثاني من العام مع اشتداد الخلاف التجاري مع الولايات المتحدة.

وتأتي التصريحات بعد يوم من إعلان الصين تباطؤا طفيفا للنمو في الربع الثاني وتسجيل أضعف وتيرة نمو لأنشطة المصانع في عامين في يونيو، بما يشير لمزيد من الضعف في أوضاع الأعمال خلال الأشهر المقبلة مع تنامي الضغوط التجارية.

ومن المتوقع أن يرتفع إنتاج الولايات المتحدة من 7 مناطق رئيسية للنفط الصخري بواقع 143 ألف برميل يوميا ليسجل مستوى قياسيا عند 7.47 مليون برميل يوميا في أغسطس، بحسب التقرير الشهري لإدارة معلومات الطاقة الأميركية الصادر، الاثنين.