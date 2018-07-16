وذكر بيان صادر عن السفارة الفرنسية، أن قرار إغلاق مكتب فرنسا التجاري في موسكو تم اتخاذه لأن "ظروف التشغيل تراجعت بشكل كبير" في الأشهر الأخيرة.

وأشارت السفارة إلى طرد مدير المكتب من روسيا، ومصادرة الحساب المصرفي الخاص بالمكتب، وفق ما نقلت "رويترز".

وكان مدير المكتب التجاري الفرنسي واحد من 4 دبلوماسيين فرنسيين تعرضوا للطرد في مارس الماضي، إثر أزمة دبلوماسية بين موسكو والغرب.

وجاءت المغادرة القسرية جزءا من رد روسيا على طرد الدول الغربية للدبلوماسيين الروس على خلفية واقعة تسميم عميل روسي مزدوج سابق وابنته بغاز أعصاب في إنجلترا.

وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتن عقب اجتماع مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأحد، بأن النمو التجاري زاد بنسبة تسعة عشر بالمائة بين روسيا وفرنسا خلال النصف الأول من العام الحالي.