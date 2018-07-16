وارتفعت نسبة السياح القادمين من الصين خلال عام 2012 لتشكل 1.7 في المئة من إجمالي عدد السياح الوافدين إلى الإمارات.

وواصل هذا الرقم ارتفاعه ليصل في العام 2016 إلى 4 في المئة، مع توقعات بتنامي هذه النسبة خلال السنوات القليلة المقبلة.

وبلغ عدد السياح الصينيين الذين قدموا إلى الإمارات في العام الماضي 1.1 مليون سائح، بمعدل نمو 50 في المئة على أساس سنوي، وكانت هذه المرة الأولى التي يتجاوز فيها عدد الزوار الصينيين في دولة الإمارات مليون زائر.

وخلال العام 2017، زار 374 ألف سائح صيني العاصمة الإماراتية أبوظبي، وبلغ معدل النمو السنوي 61 في المئة، وأصبحت الصين في العام الجاري أكبر مصدر للسياحة في أبوظبي.

وباتت الصين في العام الماضي، خامس أكبر مصدر للسياح الأجانب في دبي، حيث ارتفع عدد السياح الصينيين الذين يزورون الإمارة لأكثر من 764 ألف زائر صيني بنسبة نمو 41 في المئة مع توقعات بارتفاع الزوار الصينيين إلى دول الخليج العربي بحلول عام 2021 إلى ما لا يقل عن 2.5 مليون سائح، تستحوذ الإمارات على الحصة الأكبر منهم.

وتعد الإمارات أول دولة في منطقة "مبادرة الحزام والطريق" تحصل على إعفاء متبادل للتأشيرة لجواز السفر العادي مع الصين في عام 2017.