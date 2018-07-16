وأفادت "رويترز" بانخفاض العقود الآجلة لخام القياس العالمي، مزيج برنت، 1.49 دولار إلى 73.84 دولار للبرميل، قبل أن يتعافى قليلا ليجري تداوله منخفضا 1.33 دولار عند 74 دولارا للبرميل بحلول الساعة 10:30(ت.غ).

ونزل الخام الأميركي الخفيف 1.15 دولار، إلى 69.86 دولار للبرميل.

وأدى تعطل إمدادات في ليبيا وإضراب في النرويج واحتجاجات بالعراق إلى ارتفاع أسعار النفط أواخر الأسبوع الماضي، وإن كانت الأسعار قد سجلت خسارة أسبوعية هي الثانية على التوالي.

وأبلغ وزير النفط الروسي، ألكسندر نوفاك الصحفيين في وقت سابق الجمعة، أن روسيا وغيرها من منتجي النفط قد يرفعون الإنتاج بمقدار مليون برميل يوميا، أو يزيد، إذا حدث نقص في السوق.