وكانت الوزارة قد أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستتقدم بشكوى إلى منظمة التجارة بشأن المواقف الأحادية الأمريكية، بعد أن هددت الولايات المتحدة بفرض رسوم نسبتها 10 بالمئة على واردات إضافية من الصين بقيمة 200 مليار دولار.

وكانت رسوم أميركية جديدة على الواردات الصينية قد دخلت حيز التنفيذ في 6 يوليو، وبموجبها ستفرض تعرفات بنسبة 25 بالمئة، على ما قيمته من 34 مليار دولار من المعدات والإلكترونيات والأجهزة المتطورة المصنّعة في الصين ومن بينها سيارات.

وأعلنت بكين في ذات اليوم، فرض رسوم جمركية على سلع أميركية ردا على القرار الأميركي، وقالت وزارة التجارة الصينية إنه ليس أمامها خيار سوى أن ترد على ما وصفته بـ"التنمر الأمريكي في التجارة"، بعدما كانت أطلقت على الإجراءات الأميركية "أكبر حرب تجارية في التاريخ".