وكان النفط قد زاد نحو واحد بالمائة يوم الجمعة، مع تأثر الإمدادات بإضرابات في النرويج والعراق، لكن الأسعار قد تتجه للانخفاض للأسبوع الثاني على التوالي بعد إعادة فتح موانئ ليبية.

وفي المملكة السعودية، ارتفع المؤشر السعودي 0.5 بالمائة إلى 8405 نقاط، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وفي دولة الإمارات، ارتفع مؤشر دبي 0.6 بالمائة إلى 2900 نقطة، فيما أغلق مؤشر أبوظبي مرتفعا 0.2 بالمائة إلى 4696 نقطة.

أما في الكويت، فقد تراجع المؤشر 0.2 بالمائة، إلى 5336 نقطة.

وفي البحرين، ارتفع المؤشر 0.1 بالمائة، لبصل إلى 1344 نقطة، كما ارتفع المؤشر في سلطنة عمان 0.4 بالمئة إلى 4457 نقطة.