وأكدت وزارة النقل الألمانية تقريرا لصحيفة "بيلد أم زونتاغ" في وقت متأخر، الجمعة، أن السلطات طلبت من الشركة الإجابة عن أسئلة بشأن الطريقة التي يعمل بها نظام تنظيف الانبعاثات في 3 من طرازاتها.

وذكرت "بيلد أم زونتاغ" أن المحققين وجدوا أدلة على أن السيارات تغلق نظام تنظيف الانبعاثات أثناء القيادة، بدون سبب واضح.

وكان قد تبين قبل 3 أعوام أن شركة فولكسفاغن المنافسة قد استخدمت ما يسمى "جهاز خداع اختبارات الانبعاثات" لضمان تقليل سياراتها، التي تعمل بالديزل للانبعاثات في الاختبارات الرسمية، ولكن ليس خلال القيادة العادية.

وقد دفعت شركة فولكسفاغن غرامات باهظة ولا تزال قيد التحقيق الجنائي.

يذكر أن شركة بي إس إيه الفرنسية لصناعة السيارات اشترت أوبل من شركة جنرال موتورز العام الماضي.