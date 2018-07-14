وذكرت مصادر أن المختطفين هم 3 ليبيون ومواطن روماني، أفرج لاحقا عن اثنين من الليبيين ولا يزال مصير المهندس الليبي الثالث والروماني مجهولا.

ولم يحدد المصدران كمية خفض الإنتاج، لكن المهندس قال إن مستوى الإنتاج باقتراب ظهيرة، السبت، كان لا يزال يزيد عن 200 ألف برميل يوميا.

وكان معدل الإنتاج من حقل الشرارة من قبل نحو 300 ألف برميل يوميا.