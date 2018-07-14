وقال محللون إن تراجع العملة الخضراء تزامن من مكاسب متواضعة للأسهم في بورصة وول ستريت وهبوط في حجم التداول قبل عطلة نهاية الأسبوع.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأميركية مقابل الين الياباني واليورو وأربع عملات رئيسية أخرى، 0.07 إلى 94.739في أواخر التعاملات بعد أن لامس في وقت سابق من الجلسة 95.241 وهو أعلى مستوى منذ التاسع والعشرين من يونيو حزيران.

وارتفعت العملة اليابانية 0.2 بالمئة أمام الدولار إلى 112.30ين بعد أن تعافت من أدنى مستوى في ستة أشهر البالغ 112.79 ين.

وهبط اليورو إلى أدنى مستوى في تسعة أيام عند 1.1610 دولار قبل أن ينهي الجلسة مستقرا عند 1.1680 دولار.

وانخفض اليوان الصيني حوالي 0.5 بالمئة في الأسواق الخارجية إلى 6.7250 مقابل الدور مقتربا من أدنى مستوى في 11 شهرا البالغ6.7326 الذي سجله في الثالث من يوليو تموز.

وعلى الرغم من تعثر الدولار اليوم إلا محللين يتوقعون أن يحتفظ بقوته في الأجل القصير.