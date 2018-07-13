أبوظبي - سكاي نيوز عربية هبطت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى في 7 أشهر أثناء التعاملات، الجمعة، متضررة من صعود الدولار مع انحسار التوترات التجارية، بين الولايات المتحدة والصين، وطلب ضعيف على المعدن النفيس بفعل توقعات بزيادات في أسعار الفائدة الأميركية.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية إلى 1236.58 دولار للأوقية (الأونصة) وهو أدنى مستوى له منذ 12 من ديسمبر، قبل أن يقلص خسائره إلى 0.4 بالمئة عند 1241.81 دولار للاوقية بحلول الساعة 14:30 بتوقيت غرينتش.
وأسعار الذهب منخفضة حوالي 9 بالمئة عن مستواها منذ منتصف أبريل.