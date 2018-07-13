أبوظبي - سكاي نيوز عربية هبطت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى في 7 أشهر أثناء التعاملات، الجمعة، متضررة من صعود الدولار مع انحسار التوترات التجارية، بين الولايات المتحدة والصين، وطلب ضعيف على المعدن النفيس بفعل توقعات بزيادات في أسعار الفائدة الأميركية.