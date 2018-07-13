وذكرت صحيفة "غلوبال تايمز"، التابعة لصحيفة تشاينا ديلي الناطقة بلسان الحزب الشيوعي الصيني الحاكم في تقرير، الخميس، أن مجموعة فنادق مودرن كلاسيك نشرت إخطارا في فنادقها تبلغ فيه النزلاء الأميركيين بفرض الرسوم الإضافية عليهم.

وقال متحدث باسم الفندق يدعى، يانغ للصحيفة: "نشرنا الإخطار الجمعة. غضب مديرنا بشدة بسبب الرسوم الجمركية التي تعتزم أميركا فرضها على الصين لذلك قررنا مساندة بلدنا والتعبير عن دعمنا".

وقال من ردوا على أرقام الهاتف المنشورة على موقع الفندقالإلكتروني اليوم الجمعة إنه ليس لديهم علم بشأن هذه السياسةالجديدة.

ولم تظهر مؤشرات عامة تذكر حتى الآن على وجود نشاط معادي للولايات المتحدة في الصين مع تنامي النزاع التجاري.

لكن هناك بعض المؤشرات على أن المواطنين الصينيين يتعاملون مع الأمر بأنفسهم بعيدا عن الإجراءات الحكومية، حيث كشفت صورة تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي لافتة في أحد المطاعم بإقليم هونان بأن هناك رسوما إضافية بنسبة 25 بالمئة على رواد المطعم الأميركيين.

ارتفاع العجز التجاري

من جانب آخر، ارتفع العجز التجاري للصين، مع الولايات المتحدة، خلال يونيو، ما سيؤدي إلى تزايد التوتر على الأرجح مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي فرض رسوما جمركية على ما قيمته مليارات الدولارات من البضائع الصينية معللا ذلك بممارسات تجارية غير منصفة.

وتأتي الزيادة في الوقت الذي ارتفع فيه إجمالي التبادلات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم بـ 13.1 بالمئة للنصف الأول من العام الحالي رغم التوتر.

وارتفع العجز التجاري للصين مع الولايات المتحدة إلى 133.8 مليارات دولارات في الفترة بين يناير و يونيو إلى 28.97 مليار دولار في يونيو الماضي، فيما يشكل رقما قياسيا.