وانخفض خام القياس العالمي مزيج برنت 20 سنتا، أو ما يعادل 0.3 بالمئة، إلى 74.25 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:23 بتوقيت غرينتش.

وكان الخام ارتفع، الخميس 1.05 دولار للبرميل متعافيا من أدنى مستوى سجله خلال الجلسة عندما بلغ 72.67 دولار للبرميل، فيما يتجه الخام إلى هبوط أسبوعي بنحو 4 بالمئة.

وارتفع الخام الأميركي 5 سنتات إلى 70.38 دولار بعد أن ظل منخفضا خلال معظم فترات التداول في آسيا. ويتجه الخام إلى هبوط على أساس أسبوعي بأكثر من 4 بالمئة.

وكان هذا الأسبوع شاقا على الخامين حيث منيا بخسائر ثقيلة، الأربعاء، مع تركيز التجار على عودة النفط الليبي إلى السوق في ظل مخاوف بشأن نشوب حرب تجارية بين الصين والولايات المتحدة.

لكن تحذيرا بشأن الطاقة الإنتاجية الفائضة صدر عن وكالة الطاقة الدولية قاد برنت إلى الارتفاع الخميس، مما ساعده على تعويض بعض الخسائر.