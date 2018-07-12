وقفزت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ 2014، في الأسابيع الأخيرة، جراء الانخفاض المتوقع في صادرات الخام الإيرانية، خلال العام الحالي، بسبب تجدد العقوبات الأمريكية وتراجع إنتاج فنزويلا وتعطل إمدادات في ليبيا وكندا وبحر الشمال، وفق ما نقلت "رويترز".



وفي ظل شح المعروض، قامت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وبعض كبار المنتجين خارجها ومن بينهم روسيا بتخفيف إتفاقهم لخفض الإنتاج.

وأوردت وكالة الطاقة الدولية، ومقرها باريس، في تقريرها الشهري لأسواق النفط، إن هناك بالفعل مؤشرات "مبشرة جدا" على أن إنتاج كبار المنتجين يزيد وقد يبلغ مستوى قياسيا.

وتظهر حالات تعطل الإنتاج الضغط الذي تتعرض له الإمدادات العالمية فيما يظل واردا أن يكون احتياطي الطاقة الإنتاجية الفائضة العالمي قد استنفد بالكامل.

وتشير الطاقة الإنتاجية الفائضة إلى قدرة المنتجين على زيادة الإنتاج في وقت قصير نسبيا، ومعظمهم في الشرق الأوسط.

وتؤكد الوكالة أن إنتاج أوبك من الخام في يونيو بلغ أعلى مستوى في أربعة أشهر عند 31.87 مليون برميل يوميا.

وبلغ فائض الطاقة الإنتاجية في منطقة الشرق الأوسط في يوليو 1.6 مليون برميل يوميا، وهو ما يعادل نحو 2 في المئة من الإنتاج العالمي.

ويستمر الإنتاج من خارج أوبك في الارتفاع أيضا، بما في ذلك إنتاج النفط الصخري الأميركي المتزايد، لكن الوكالة تقول إن ذلك قد لا يكون كافيا لتهدئة المخاوف.