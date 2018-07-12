وبحلول الساعة 05:44 بتوقيت غرينتش كان خام برنت مرتفعا 1.23 دولار بما يعادل 1.7 بالمئة إلى 74.63 دولار للبرميل، بعد أن هوى 6.9 بالمئة أمس الأربعاء.



وزاد الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 46 سنتا أو 0.7 بالمئة إلى 70.84 دولار للبرميل بعد أن انخفض 5 بالمئة الجلسة السابقة.



ونقلت "رويترز" عن غريغ مكينا كبير محللي السوق لدى أكسي تريدر في سيدني قوله: "الأسواق في آسيا أكثر استقرارا اليوم بكثير".



وتابع: "التحركات، التي رأينا مثلها في برنت وبدرجة أقل في غرب تكساس الوسيط الليلة الماضية، عادة ما يتبعها نوع من الانتعاش في اليوم أو الجلسة التالية".



ومثّل إعلان المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، أحد العوامل الرئيسية في تصحيح الأسعار حسبما ذكر المحللون، إذ تسمح إعادة فتح الموانئ بعودة ما يصل إلى 850 ألف برميل يوميا من الخام إلى الأسواق العالمية، في وقت يثير فيه النزاع التجاري المتصاعد بين الولايات المتحدة والصين القلق بشأن الطلب.