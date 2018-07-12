وانخفضت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 5.46 دولار، أو 6.9 في المئة، ليبلغ عند التسوية 73.40 دولار للبرميل، مسجلا أكبر تحرك ليوم واحد من حيث النسبة المئوية منذ التاسع من فبراير 2016.

ووفقا لرويترز فقد هبط الخام الأميركي 3.73 دولار، أو خمسة في المئة، ليبلغ عند التسوية 70.38 دولار للبرميل.

وبدأت موجة البيع في أوائل التعاملات، بعدما قالت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية إنها ستفتح موانئ كانت مغلقة منذ أواخر يونيو.

وتزايدت ضغوط البيع مع تصاعد التوترات التجارية بين واشنطن وبكين، وهو ما أثار قلقا بشأن الطلب.