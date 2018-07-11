ووصل عدد السياح الوافدين إلى تونس إلى 3.2 ملايين سائح، في الأشهر الستة الأولى من هذا العام، متجاوزا حتى ما كان عليه الأمر في الفترة ذاتها قبل الأحداث أي في 2010 حين بلغ عدد السياح 2.9 مليون.

وتظهر هذه الأرقام انتعاش القطاع السياحي بعد سنوات صعبة أعقبت عدم الاستقرار السياسي إثر الإطاحة بنظام زين العابدين بن علي في 2011 واعتداءات 2015 التي استهدفت متحف باردو بالعاصمة، وفندقا بمنطقة سوسة على الساحل الشرقي التونسي.

وتجاوزت عائدات هذا القطاع الأساسي في الاقتصاد التونسي 1.2 مليار دينار تونسي (420 مليون يورو) في النصف الأول من 2018، بزيادة نسبتها 46 بالمئة بالقياس السنوي، وهي عائدات تكاد تماثل عائدات 2010 (1.3 مليار دينار).

في المقابل، بقي عدد الحجوزات في الفنادق أقل مما كان عليه قبل 2011، إذ بلغت 7.9 ملايين ليلة للفترة من الاول من يناير إلى 20 يونيو 2018.

وشهد الدينار تراجعا كبيرا في قيمته، خلال العامين الأخيرين، فبات سعر اليورو الواحد أكثر من ثلاثة دنانير تونسية، مقابل نحو دينارين في 2010.