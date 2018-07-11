وبحلول الساعة 07:12 بتوقيت غرينتش انخفض المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي واحدا في المئة، وتراجع المؤشر "داكس "الألماني الزاخر بشركات التصدير 1.2 في المئة، فيما هبط المؤشر "فايننشال تايمز 100" البريطاني واحدا في المئة، وفق "رويترز".

وتراجعت جميع القطاعات الأوروبية وسجلت أسهم الشركات الأكثر انكشافا على الرسوم الجمركية أكبر انخفاض على المؤشر ستوكس.

وتراجع مؤشر قطاع الموارد الأساسية 2.6 في المئة ومؤشر قطاع السيارات 1.5 في المئة.

وانصب التركيز على الأسهم المنفردة مع قرب موسم الإعلان عن نتائج الأعمال.

وهوى سهم "إنديفيور" بنحو ثلث قيمته بعدما قالت شركة صناعة الأدوية إن أرباح عام 2018 ستأتي أدنى من توقعاتها، بعد تأثرها بإطلاق نسخ نوعية من عقارها الأكثر مبيعا لعقار إدمان الأفيون في الولايات المتحدة.

وانخفض سهم "بيربري" 4.4 في المئة، بعدما أعلنت شركة بيع السلع الفاخرة تحديثا بشأن بيانات الربع الأول.

وصعد سهم "بارات ديفلوبمنتس" البريطانية لبناء المنازل بأكثر من اثنين في المئة، بعدما قالت الشركة إنها تتوقع زيادة أرباحها تسعة في المئة بالعام الحالي.

وتوعدت الصين، الأربعاء، الولايات المتحدة بـ"تدابير مضادة"، ردا على إعداد واشنطن لقائمة بسلع تستورد منها الولايات المتحدة ما قيمته 200 مليار دولار سنويا، وذلك بهدف فرض رسوم جمركية عليها بنسبة 10 في المئة اعتبارا من سبتمبر المقبل.