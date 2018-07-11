ونقلت "رويترز" عن مصدر أن "إيليوت" اتخذت إجراءات قانونية قد تمنحها في نهاية المطاف حصة أغلبية في النادي الشهير.



واشترى رجل الأعمال الصيني لي يونجهونج النادي الإيطالي العام الماضي من سيلفيو برلسكوني رئيس الوزراء الإيطالي السابق بمساعدة "إيليوت"، والتي أقرضت أموالا إضافية إلى ميلانو لتمويل شراء لاعبين وتسديد ديون النادي لدى البنوك.



ومهد فشل يونجهونج في الوفاء بديونه إلى "إيليوت"، الطريق أمام إجراء قانوني قد يسفر عن استحواذ صندوق التحوط الأمريكي بالكامل على النادي الإيطالي.



وكان رجل الأعمال الصيني يبحث منذ عدة أشهر عن مستثمرين جدد من أجل تقاسم العبء المالي للنادي الذي يحقق خسائر، والذي تم إيقافه الشهر الماضي عن المشاركة في الدوري الأوروبي الموسم المقبل بسبب مشاكله المالية.



وعلّقت "إيليوت" التي تخطط لضخ المزيد من المال في الفترة القادمة، إنها تهدف لإدارة نموذج مستدام يحترم لوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.



ومن المتوقع أن يكون ميلانو، بطل أوروبا سبع مرات، قد أنهى السنة المالية في نهاية يونيو بخسائر تبلغ 75 مليون يورو.