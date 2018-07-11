وزادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 79 سنتا للبرميل، في التسوية إلى 78.86 دولار للبرميل. وبلغ أعلى سعر خلال الجلسة 79.51 دولار للبرميل.

ووفقا لرويترز فقد ارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي 26 سنتا في التسوية إلى74.11 دولار للبرميل، بعد أن سجلت في وقت سابق من الجلسة 74.70 دولار للبرميل.

وتراجع الخامان القياسيان بعد بصريح وزير الخارجية مايك بومبيو أن الولايات المتحدة ستدرس طلبات بعض الدول بالإعفاء من العقوبات التي ستفرضها على قطاع النفط الإيراني.

وتقول الولايات المتحدة إنها تريد خفض الصادرات من إيران خامس أكبر منتج في العالم إلى الصفر، بحلول نوفمبر مما يضطر منتجين كبارا آخرين لضخ المزيد.