ودعا الشيخ الصباح في كلمته أمام أعمال الدورة الثامنة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي - الصيني إلى العمل مع الصين لتجاوز الأزمات التي تعيشها بعض الدول العربية وذلك لما تمثله الصين من ثقل وتأثير دولي والتزام صادق بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة.



ونوه أمير الكويت إلى أن العلاقات الاقتصادية بين الكويت والصين تمثل مدعاة للبناء عليها لتحقيق المزيد، حيث بدأ البلدان في الحديث عن مشاريع مستقبلية عملاقة تجسد الشراكة الحقيقية بينهما معتبرا أن التعاون الثنائي انطلاقا من اعتبار الصين أحد أكبر الشركاء التجاريين للكويت يمثل بعدا جوهريا في العلاقة.



وأشار إلى أن التعاون الخليجي - الصيني البناء والمستمر يمثل دعما قويا للتعاون المشترك في الإطار العربي - الصيني، حيث تأتي المفاوضات المتعلقة بإقامة منطقة تجارة حرة بين دول مجلس التعاون والصين كأحد أهم روافد هذا التعاون.

يشار إلى أن الزيارة التي يقوم بها أمير الكويت إلى الصين، أثمرت توقيع سبع اتفاقيات ومذكرات تفاهم ثنائية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات.



ونقلت وكالة "كونا"، عن وزير المالية الكويتي، نايف الحجرف، قوله إن المباحثات الثنائية بين الدولتين ناقشت جملة من القضايا السياسية والاقتصادية لاسيما موضوع مدينة الحرير وتطوير الجزر الكويتية.



وذكر الحجرف أن الاتفاقيات التي تم توقيعها تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وفتح مجالات أرحب وأوسع، مؤكدا أن هذا التعاون سيتمثل في مشاركة الصين من خلال خبراتها "الكبيرة والمتوفرة" في تطوير البنى التحتية سواء في المشاريع القائمة أو المشاريع التي سيتم إنشاؤها.