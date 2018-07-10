وهبط الذهب في التعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1256.79 دولارللأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:09 بتوقيت غرينتش، بعد أن لامس أعلى مستوى منذ 26 يونيو عند 1265.87 دولار في الجلسة السابقة.

وتراجع الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.2 بالمئة إلى 1257.40دولار للأوقية، وفق ما ذكرت "رويترز".

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة أمام سلة من ست عملات رئيسية، 0.04 بالمئة إلى 94.114 بعدما هبط لأقل مستوى منذ منتصف يونيو أمس الاثنين.

أما الفضة فقد ارتفعت 0.1 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 16.08دولار للأوقية.

وهبط البلاتين 0.3 بالمئة إلى 844.50 دولار للأوقية، وتراجع البلاديوم 0.9 إلى 951.95 دولار.