ووفقا لرويترز، فقد زادت العقود الآجلة للخام الأميركي خمسة سنتات لتسجل في التسوية 73.85 دولار للبرميل. وقفز خام برنت 96 سنتا إلى 78.07دولار للبرميل.

وتقول الولايات المتحدة إنها تريد أن تقلص صادرات نفط إيران خامس أكبر منتج للخام في العالم لتصل إلى صفر بحلول نوفمبر، وهو ما سيضطر منتجين آخرين إلى ضخ المزيد.

وفي كندا، تقلصت الإمدادات التي تتدفق على مركز تسليم العقود الآجلة في كاشينغ بولاية أوكلاهوما، بسبب تعطل إنتاج حجمه 360 ألف برميل يوميا في كندا.

وانخفضت مخزونات الخام في كاشينغ إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات ونصف السنة.

في ذات الوقت، تلقت الأسعار دعما من مخاوف تراجع الإنتاج في ليبيا التي تقلصت إمداداتها إلى أقل من النصف في خمسة أشهر لتصل إلى 527 ألف برميل يوميا، وفقا لما ذكره رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله الاثنين.

وفي الشهر الماضي، اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وبعض المنتجين من خارجها على زيادة في الإنتاج لكبح صعود أسعار النفط وتبديد أثر خسارة بعض الإنتاج في دول مثل ليبيا.