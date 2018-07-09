ويأتي الكشف النفطي الثاني بعد أن ذكرت وزارة البترول المصرية، في أبريل الماضي، أنها تمكنت من تحقيق كشف نفطي في الصحراء الغربية.

وأوضح رئيس الشركة العامة للبترول، أنه تم حفر البئر في نهاية يناير الماضي.

وكثفت وازرة البترول والثروة المعدنية في مصر طرح العطاءات في السوق العالمية وعقد الاتفاقيات البترولية للبحث عن النفط، لزيادة معدلات الإنتاج في مادتي البترول والغاز.