وفي الساعة 07:08 بتوقيت غرينتش كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.5 بالمئة إلى 1260.41 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ 26 يونيو عند 1262.06 دولار.

وارتفعت عقود الذهب الأميركية الآجلة تسليم أغسطس 0.5 بالمئة إلى 1261.70 دولار للأوقية.

ونزل مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة الأميركية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية، بعد أن أظهرت البيانات الأميركية نمو الأجور أبطأ من المتوقع.

وصعدت الفضة 0.7 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 16.11 دولار للأوقية، وزاد البلاديوم 0.6 بالمئة مسجلا 958.22 دولار للأوقية، وسجل كل من المعدنيين أعلى مستوياته منذ 27 يونيو خلال الجلسة.

وارتفع البلاتين 1.7 بالمئة إلى 854.70 دولار للأوقية بعد أن لامس في وقت سابق أعلى مستوياته منذ 28 يونيو عند 855.10 دولار للأوقية.