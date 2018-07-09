وزاد خام القياس العالمي برنت 49 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 77.60دولار للبرميل بحلول الساعة 0635 بتوقيت غرينتش.

وارتفع الخام الأميركي في العقود الآجلة 34 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 74.14 دولار للبرميل.

وأظهرت بيانات رسمية نشرت، الخميس، أن مخزونات الخام في نقطة تسليم العقود الأميركية الآجلة في كاشينغ بولاية أوكلاهوما انخفضت لأدنى مستوى في 3 سنوات ونصف السنة، ونشرت البيانات بعد يوم من موعدها المعتاد بسبب عطلة عامة في الرابع من يوليو.

وفي الشهر الماضي، اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وبعض المنتجين من خارجها على زيادة محدودة في الإنتاج لكبح صعود أسعار النفط، التي بلغت في الآونة الأخيرة أعلى مستوياتها في 3 أعوام ونصف العام.

وستبدد زيادة الإمدادات أثر بعض تخفيضات الإنتاج التي طبقتها أوبك وغيرها من كبار المنتجين في مطلع 2017 لتضع نهاية لتخمة استمرت سنوات.