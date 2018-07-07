وانخفضت العملة الأميركية بعد بيانات أظهرت ارتفاع معدل البطالة في الولايات المتحدة ونموا أقل من المتوقع للأجور في يونيو رغم أن الاقتصاد أوجد عددا من الوظائف أكبر مما كان متوقعا. ونمو الأجور علامة تحظى بمتابعة وثيقة على تضخم محتمل قد يدفع مجلس الاحتياطي الاتحادي لإجراء المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة.



ومن شأن ضعف الدولار أن يعطي دعما للذهب لأنه يجعل المعدن النفيس المسعر بالعملة الخضراء أرخص لحائزي العملات الأخرى.



وبدأ الجمعة سريان رسوم جمركية أميركية على واردات من الصين بقيمة 34 مليار دولار، وردت وزارة التجارة الصينية على الفور بفرض رسوم بنسبة 25 بالمئة على منتجات أميركية بنفس القيمة.



واستوعبت الأسواق في هدوء فرض الرسوم الجمركية وصعدت الأسهم. ويضع صعود أسواق الأسهم ضغوطا على أسعار الذهب بتقليل الطلب على المعدن الأصفر كأداة استثمارية آمنة.



وفي أواخر جلسة التداول بالسوق الأميركي سجل الذهب في المعاملات الفورية 1255.30 دولار للأوقية (الأونصة) منخفضا 0.2 بالمئة بعد أن هبط في وقت سابق من الجلسة إلى مستوى أكثر انخفاضا عند 1252.15 دولار. وينهي الأسبوع على مكاسب للمرة الأولى في أربعة أسابيع.



وتراجعت العقود الأميركية للذهب تسليم أغسطس 0.2 بالمئة لتبلغ عند التسوية 1255.80 دولار للأوقية.



ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 16.01 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.14 بالمئة إلى 839.35 دولار للأوقية لينهيا الأسبوع على خسارة قدرها 0.3 بالمئة.



ونزل البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 949.95 دولار للأوقية منهيا الأسبوع على انخفاض قدره 0.1 بالمئة.



وهذه هي الخسارة الأسبوعية الرابعة على التوالي للمعادن الثلاثة.