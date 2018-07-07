وصعدت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 86 سنتا، أو1.18 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 73.80 دولار للبرميل في حين تراجعت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 28 سنتا، أو 0.36 بالمئة، إلى77.11 دولار للبرميل.



وعلى مدار الأسبوع تراجع الخام الأميركي حوالي 0.5 بالمئة رغم أنه سجل يوم الثلاثاء أعلى مستوى منذ نوفمبر 2014 .



وينهي برنت الأسبوع على خسارة حوالي 3 بالمئة.



وقال متعاملون إن صعود الخام الأميركي في جلسة الجمعة يرجع إلى مشتريات لتغطية مراكز مدينة بعد أن هبط حوالي 2 بالمئة في جلسة الخميس عندما تعرض لضغوط من بيانات أظهرت زيادة غير متوقعة قدرها 1.3 مليون برميل في المخزونات الأميركية الأسبوع الماضي.



وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة، إن إجمالي عدد الحفارات النفطية النشطة في أميركا، وهو مؤشر أولي للإنتاج مستقبلا، زاد بمقدار خمسة حفارات في الأسبوع المنتهي في السادس من يوليو ، ليصل إلى 863 بزيادة قدرها 100 حفار عن العام الماضي.