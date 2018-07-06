وأوضحت الوزارة الصينية أنها رفعت الدعوى على واشنطن في منظمة التجارة العالمية، وفق ما أوردت وكالة "رويترز".

وكانت الرسوم الأميركية الجديدة على الواردات الصينية قد دخلت حيز التنفيذ، صباح الجمعة، وبموجبها ستفرض تعرفات بنسبة 25 بالمئة، على ما قيمته من 34 مليار دولار من المعدات والإلكترونيات والأجهزة المتطورة المصنّعة في الصين ومن بينها سيارات.

وأعلنت بكين في وقت سابق الجمعة، فرض رسوم جمركية على سلع أميركية ردا على تطبيق واشنطن تعرفات إضافية على السلع الصينية، وقالت وزارة التجارة الصينية إنه ليس أمامها خيار سوى أن ترد على ما وصفته بـ"التنمر الأمريكي في التجارة"، بعدما كانت أطلقت على الإجراءات الأميركية "أكبر حرب تجارية في التاريخ".

وفي أحدث مؤشر على تأثير الرسوم على التجارة، غيرت سفينة تحمل فحما أميركيا وجهتها من الصين إلى سنغافورة الأربعاء.

وحذرت منظمة التجارة العالمية في وقت سابق من أن الحواجز التجارية التي أقامتها اقتصادات كبرى قد تعرض التعافي الاقتصادي العالمي للخطر، وأن آثار هذه الحواجز بدأت تظهر بالفعل.