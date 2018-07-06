ويترقب المستثمرون، صدور تقرير الوطائف الأميركية في وقت لاحق من يوم الجمعة، وفق ما نقلت "رويترز".

وفرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية على واردات سلع صينية بقيمة 34 مليار دولار، ودخل القرار حيز التنفيذ الجمعة.

ووصفت بكين الإجراءات الأميركية بأكبر حرب تجارية في التاريخ، وبدأت، الجمعة، في فرض رسوم جمركية على سلع أميركية.

وتراجع مؤشر الدولار مقابل سلة تضم ست عملات إلى 94.317 بعد أن هبط إلى 94.177 مسجلا أدنى مستوياته منذ 26 يونيو في اليوم السابق.

وأدى التطور الأخير إلى ارتفاع اليورو لـ 1.1727 دولار، وهو أعلى مستوياته منذ 26 يونيو، أما الدولار الأسترالي فقفز بـ 0.1 بالمئة إلى 0.7405 دولار أمريكي.

ومقابل الين الياباني، انخفض الدولار 0.1 بالمئة إلى 110.56ين، بينما ظل اليوان الصيني ضعيفا أمام الدولار، إذ انخفض 0.2 في المئة إلى 6.6506 يوان للدولار.