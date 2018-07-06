وقالت وزارة التجارة الصينية إنه ليس أمامها خيار سوى أن ترد على ما وصفته بـ"التنمر الأمريكي في التجارة".



وصرّح لو كانغ المتحدث باسم وزارة الخارجية: "عقب قيام الولايات المتحدة بتطبيق إجراءاتها الجمركية على الصين، دخلت الإجراءات الصينية ضد الولايات المتحدة حيز التنفيذ فورا"، وفق ما نقلت "فرانس برس".

وأضاف: "لم نشأ أبدا أن يحصل تصعيد للتوتر إلى حد الوصول إلى حرب تجارية فهي آخر ما نريده لأننا قلنا مرات عدة أن أحدا لن يستفيد من حرب تجارية".

وتابع: "التسلط والتهديد لن يعطيا نتيجة فموقفنا يظل ثابتا وواضحا جدا".



ورفض لو الإعلان عن قيمة السلع الأميركية التي ستخضع للرسوم، إلا أن صحيفة "تشاينا ديلي" الرسمية كانت قد نقلت عن هيئة الجمارك الصينية قولها إن بكين ستحصّل رسوما جمركية على 545 صنفا بقيمة واردات تصل إلى 34 مليار دولار ردا على الرسوم الجمركية الأميركية.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" عن إدارة الجمارك أن رسوما جمركية صينية على واردات من أميركا بقيمة 34 مليار دولار دخلت حيز التنفيذ الساعة 4:01 بتوقيت غرينتش.

وقالت "شينخوا" إن الرسوم التي فرضتها الصين نسبتها 25 بالمئة، وهي تعادل النسبة التي فرضتها واشنطن على سلع صينية.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت، الجمعة، تعرفات بنسبة 25 بالمئة، على ما قيمته من 34 مليار دولار من المعدات والإلكترونيات والأجهزة المتطورة المصنّعة في الصين ومن بينها سيارات.