وارتفع الذهب في السوق الفورية 0.05 بالمائة إلى 1256.84 دولار للأوقية (الأونصة)، في أواخر جلسة التداول بالسوق الأميركي، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وزادت العقود الأميركية للذهب تسليم أغسطس 0.4 في المائة، لتبلغ عند التسوية 1258.80 دولار للأوقية.

وهبط مؤشر الدولار إلى أدنى مستوياته في أكثر من أسبوع، بينما ارتفع اليورو 0.5 في المائة، مقتربا من أعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع، في أعقاب بيانات ألمانية قوية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 16.00 دولارا للأوقية، واستقر البلاديوم 946.00 دولارا للأوقية، وهبط البلاتين 0.5 في المائة إلى 836.10 دولار للأوقية.