وهبط الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية، بينما ارتفع اليوان للجلسة الثانية بدعم من البنك المركزي الصيني، بعدما سجل أدنى مستوياته في أحد عشر شهرا هذا الأسبوع.

ويجعل ضعف الدولار الذهب المسعر بالعملة الأميركية أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وأنهى الذهب جلسة التداول في السوق الفورية مرتفعا 0.3 بالمئة إلى 1256.20 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما لامس أعلى مستوى في أسبوع عند 1261.10 دولار. وقفز المعدن الأصفر أكثر من 20 دولارا بعد أن هوى في جلسة الثلاثاء إلى 1237.32 دولار للأوقية وهو أدنى مستوى له منذ الثاني عشر من ديسمبر كانون الأول.

وارتفعت العقود الأميريية للذهب تسليم أغسطس آب 0.4 بالمئة إلى 1258.10 دولار للأوقية، في جلسة قصيرة بدون سعر للتسوية بسبب عطلة يوم الاستقلال.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 0.1 في المئة إلى 16.03 دولار للأوقية، وصعد البلاديوم 0.7 في المئة إلى 946 دولارا للأوقية.

واستقر البلاتين عند 837 دولارا للأوقية بعدما هوى في جلسة الثلاثاء إلى أدنى مستوى منذ ديسمبر كانون الأول 2008 عند 793 دولارا.